Calciomercato Juventus, Dybala verso il rinnovo: lo scenario

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Il coronavirus ha fermato il calcio e rimandato molti discorsi, ma ci sono dei punti fermi. Uno di questi, secondo 'Tuttosport', è l'intenzione di Dybala e della Juventus di proseguire insieme. Prima dell'emergenza, era stato fissato, per i primi di aprile, un incontro tra il manager della Joya, Antun, e il club bianconero. Incontro ovviamente rinviato per cause di forza maggiore, ma semplicemente posticipato alla primavera inoltrata.

Il contratto dell'attaccante, in scadenza nel 2022, sarà rinnovato secondo il quotidiano torinese anche nel caso in cui per l'emergenza si dovesse fare fronte, per tutti, ad introiti minori.

