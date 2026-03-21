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Juve, acquisto da 23 milioni: affare chiuso e UFFICIALE

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È stata accettata l’offerta presentata dal club bianconero

La Juve ha appena pubblicato un comunicato ufficiale con cui annuncia un investimento da 23 milioni di euro. In queste ore è stata “accettata l’offerta” presentata dai bianconeri.

Comolli e Spalletti prima di una partita della Juve
Juve, acquisto da 23 milioni: affare chiuso e UFFICIALE (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Affare chiuso, ma stavolta niente mercato. La Juventus ha acquistato il Fondo J Village che ospita il J Hotel, rafforzando così il proprio patrimonio immobiliare.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica che in data odierna REAM SGR S.p.A. (società di gestione del Fondo J Village) ha accettato l’offerta presentata da Juventus per l’acquisto dell’immobile di proprietà del fondo J Village sito in Torino, che ospita il J|hotel – attualmente locato e gestito dalla società controllata B&W Nest S.r.l. – a fronte di un corrispettivo pari a Euro 23 milioni“, recita la nota del club di Exor.

La Juve sottolinea che “con l’operazione in oggetto, diventa proprietaria – come pochi Club a livello europeo – di tutti gli immobili strategici in cui svolge il proprio business: Allianz Stadium (all’nterno del quale operano lo Juventus Museum, il Juventus Megastore e il J|medical), Headquarters Continassa, Juventus Training Center Continassa, Allianz Training Center Vinovo, Juventus Creator Lab e, a completamento, J|hotel”.

“Il valore di mercato complessivo di tali asset immobiliari – evidenzia in conclusione – è ad oggi significativamente superiore al loro costo di acquisto o di costruzione (pari a circa Eur 220 milioni complessivi al 31 dicembre 2025). Il perfezionamento dell’operazione, previsto entro la metà del mese di maggio, è subordinato al completamento delle usuali attività di due diligence sull’immobile e alla definizione degli accordi rilevanti per l’operazione”.

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