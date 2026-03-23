Goretzka si avvicina a grandi passi al Milan, i rossoneri provano a stringere

Leon Goretzka è un obiettivo del Milan per la prossima stagione con i rossoneri che hanno messo nel mirino il centrocampista tedesco da diverso tempo.

Stando a quanto affermato dalla Bild il Milan avrebbe deciso di puntare in maniera decisa sul centrocampista tedesco per il futuro. L’idea dei rossoneri è quella di mettere sul piatto un triennale per convincere il classe 1995 a scegliere i rossoneri per il prosieguo della sua carriera. In questi ultimi giorni ci sarebbe stata una decisa accelerazione da parte del Milan per provare a chiudere l’affare.

Il centrocampista della nazionale tedesca piace a diverse squadre sia in Italia che in Europa con i rossoneri che dovranno battere la concorrenza di molte big per assicurarsi il cartellino del calciatore che potrebbe ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo.