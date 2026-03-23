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Kessie può tornare in Italia: le ultime sul duello Inter-Juve

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Si avvicina il ritorno di Franck Kessie in Serie A: ecco dove potrebbe giocare il centrocampista ivoriano classe ’96.

A distanza di 4 anni dal suo addio al Milan, Franck Kessie si avvicina al ritorno nel campionato di Serie A. Il centrocampista ivoriano classe ’97 ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con l’Al-Ahli e, dunque, dirà addio all’Arabia Saudita. Sulle sue tracce ci sono soprattutto Inter e Juventus, che si apprestano a dare vita a una vera e propria asta per il suo cartellino.

Marotta prima di una partita dell'Inter
Marotta (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, il ds nerazzurro Piero Ausilio sarebbe pronto ad accelerare per bruciare proprio la concorrenza dei rivali bianconeri: in estate l’Inter potrebbe salutare Calhanoglu (destinazione Galatasaray) e Kessie è il prescelto per prendere proprio il posto del forte centrocampista turco.

La Juve non ha perso le speranze di portarlo a Torino, ma al momento l’Inter sembrerebbe essere in leggero vantaggio nella corsa al calciatore originario di Ouragahio. Salvo clamorosi colpi di scena, la Serie A sarà la prossima destinazione di Kessie: resta da capire solo quale sarà il suo nuovo club. 

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