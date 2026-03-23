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Ahi ahi Juve, annuncio ufficiale su Bremer e Yildiz: non ci voleva

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Pessime notizie per la Juventus dopo il pareggio contro il Sassuolo: arriva l’annuncio su Bremer e Yildiz. 

Stop Juve. Dopo le vittorie contro Pisa e Udinese, la squadra di Spalletti si ferma sul più bello contro il Sassuolo: finisce 1-1, un risultato davvero deludente in vista della volata Champions League con Como, Roma e Atalanta. La Juventus gioca una buona prima frazione e la sblocca grazie a Yildiz, ma nella seconda frazione si fa riprendere da Pinamonti che sfrutta nel migliore dei modi una disattenzione di Bremer.

Juventus, le condizioni di Bremer
Bremer (Ansa) – Calciomercato.it

E ora proprio l’attaccante turco e il centrale brasiliano finiscono sul banco degli imputati. Ecco infatti quanto ammesso dal giornalista Paolo Condò a ‘Sky Sport’: “Parliamo di un risultato che penalizza moltissimo la Juve nella rincorsa al posto Champions. Il rigore è stato tirato molto male da Locatelli. Mi soffermerei su due prestazioni deludenti rispetto al solito, Yildiz che ha fatto veramente poco a parte il gol e Bremer“.

La Juve, dunque, si ferma sul più bello ma dopo la sosta per le Nazionali dovrà ripartire immediatamente per non perdere l’importantissimo treno Champions League.

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