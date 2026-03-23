Juventus, Bernardo Silva è l’uomo giusto per Spalletti: Champions spartiacque e nuovo ostacolo

Il campione portoghese chiuderà la sua avventura con il Manchester City ed è nei desideri della ‘Vecchia Signora’ per il prossimo mercato estivo

La Juventus è a caccia di certezze e una delle poche per il momento sarà la conferma in panchina di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione.

Indipendentemente dal piazzamento in Champions League, il club bianconero ha deciso di dare continuità al progetto tecnico e ha apprezzato il lavoro fin qui svolto dall’ex Ct della Nazionale. Spalletti è l’uomo giusto per ripartire e cercare di tornare nuovamente al vertice, con il mister di Certaldo prossimo a rinnovare il contratto con la ‘Vecchia Signora’.

Per il 67enne tecnico è pronto un prolungamento annuale intorno ai 6 milioni netti più bonus, con un’opzione fino al 2028 per restare al timone della Juve.

Calciomercato Juventus, Bernardo Silva in cima alla lista di Spalletti

Spalletti chiede comunque alla società anche delle garanzie tecniche, che inevitabilmente passeranno dal raggiungimento del quarto posto. Il budget sarà ‘pesato’ sull’accesso in Champions League e che condizionerà le strategie di mercato della Juventus.

L’allenatore toscano vorrebbe irrobustire la rosa con dei profili d’esperienza e di livello internazionale e tra questi spicca Bernardo Silva. Il campione portoghese ha vinto l’ennesimo trofeo con il Manchester City e a fine stagione saluterà i ‘Citizens’ alla scadenza del contratto. Per Spalletti è l’uomo giusto per dare qualità al centrocampo e leadership nello spogliatoio. La Juve è una delle pretendenti più agguerrite per il classe 94’ e ha già contattato il potente agente Jorge Mendes per capire i margini di manovra.

Sul giocatore però la concorrenza non manca: dal Barcellona al Benfica, passando per la Saudi League e ultimo il Galatasaray come rimbalza dalla Turchia. Bernardo Silva farà la sua scelta a fine stagione e il pass Champions può avvicinarlo alla Juventus.