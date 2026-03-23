Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus, Bernardo Silva è l’uomo giusto per Spalletti: Champions spartiacque e nuovo ostacolo

Foto dell'autore

Il campione portoghese chiuderà la sua avventura con il Manchester City ed è nei desideri della ‘Vecchia Signora’ per il prossimo mercato estivo

La Juventus è a caccia di certezze e una delle poche per il momento sarà la conferma in panchina di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione.

Bernardo Silva nei desideri della Juventus
Bernardo Silva nel mirino della Juve (Ansa) – Calciomercato.it

Indipendentemente dal piazzamento in Champions League, il club bianconero ha deciso di dare continuità al progetto tecnico e ha apprezzato il lavoro fin qui svolto dall’ex Ct della Nazionale. Spalletti è l’uomo giusto per ripartire e cercare di tornare nuovamente al vertice, con il mister di Certaldo prossimo a rinnovare il contratto con la ‘Vecchia Signora’.

Per il 67enne tecnico è pronto un prolungamento annuale intorno ai 6 milioni netti più bonus, con un’opzione fino al 2028 per restare al timone della Juve.

Calciomercato Juventus, Bernardo Silva in cima alla lista di Spalletti

Spalletti chiede comunque alla società anche delle garanzie tecniche, che inevitabilmente passeranno dal raggiungimento del quarto posto. Il budget sarà ‘pesato’ sull’accesso in Champions League e che condizionerà le strategie di mercato della Juventus.

Juventus, Spalletti ha deciso: Openda via
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

L’allenatore toscano vorrebbe irrobustire la rosa con dei profili d’esperienza e di livello internazionale e tra questi spicca Bernardo Silva. Il campione portoghese ha vinto l’ennesimo trofeo con il Manchester City e a fine stagione saluterà i ‘Citizens’ alla scadenza del contratto. Per Spalletti è l’uomo giusto per dare qualità al centrocampo e leadership nello spogliatoio. La Juve è una delle pretendenti più agguerrite per il classe 94’ e ha già contattato il potente agente Jorge Mendes per capire i margini di manovra.

Sul giocatore però la concorrenza non manca: dal Barcellona al Benfica, passando per la Saudi League e ultimo il Galatasaray come rimbalza dalla Turchia. Bernardo Silva farà la sua scelta a fine stagione e il pass Champions può avvicinarlo alla Juventus.

/7
2579

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

5 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

6 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

7 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU