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Beffa Juve, firma vicinissima con l’Atalanta: i dettagli

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Pessime notizie per la Juventus dal fronte mercato: l’ultima notizia di certo non farà sorridere i bianconeri. 

La priorità è il campo e la volata Champions League, ma la Juventus continua a tenere d’occhio anche il mercato in vista della prossima stagione. Una delle priorità della dirigenza bianconera è un portiere di sicuro affidamento, visto che Di Gregorio e Perin non si sono dimostrati all’altezza in più di un’occasione.

Carnesecchi nel mirino della Juventus
Carnesecchi (Ansa) – Calciomercato.it

Il nome che stuzzica maggiormente la fantasia dei vertici della Juve è quello di Marco Carnesecchi, classe 2000 dell’Atalanta e della nazionale italiana, ma adesso arrivano pessime notizie per i tifosi bianconeri. Secondo quanto riportato su X dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il 25enne originario di Rimini sarebbe sempre più vicino al rinnovo con l’Atalanta fino al 2030.

Per Carnesecchi è previsto anche un importante adeguamento dell’ingaggio e restano da limare soltanto gli ultimissimi dettagli prima di mettere nero su bianco. Una vera mazzata per Spalletti e per la Juve, che si vedranno costretti a valutare nuovi profili per il ruolo di portiere.

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