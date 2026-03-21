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PAGELLE e TABELLINO Juventus-Sassuolo 1-1: Locatelli sbaglia, Berardi inventa

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Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valevole per la 30° giornata del campionato di Serie A. I bianconeri frenano: Pinamonti risponde a Yildiz

La Juventus frena e non va oltre il pareggio casalingo nel match contro il Sassuolo. La squadra di Spalletti non sfrutta il vantaggio nel primo tempo firmato da Yildiz, facendosi riprendere a inizio ripresa da Pinamonti.

Berardi contro Cambiaso: le pagelle di Juventus-Sassuolo
Cambiaso contrasta Berardi (Ansa) – Calciomercato.it

Nel finale la Juve ha la chance per il nuovo sorpasso, ma Locatelli dal dischetto fallisce il possibile 2-1 per i bianconeri. Muric si esalta e oltre al penalty è determinante in diverse occasioni nel salvare il risultato per il Sassuolo. Berardi inventa e serve la palla del pareggio, mentre Cambiaso soffre maledettamente i guizzi del fantasista neroverde.

Pagelle, Top e Flop di Juve-Sassuolo: Conceicao frizzante, Muric decisivo

JUVENTUS

TOP: Conceicao 7 – Frizzante e sempre nel vivo del gioco, dribbla puntualmente il malcapitato Garcia sulla corsia destra bianconera. Serve l’assist al bacio per Yildiz e anche nella ripresa è il più pericoloso per la squadra di Spalletti. Spina nel fianco.

FLOP: Cambiaso 4,5 – Patisce le invenzioni di Berardi e in occasione del pareggio del Sassuolo lascia troppo spazio al numero dieci ospite. L’anello debole della difesa bianconera e anche in proiezione offensiva è poco lucido. Il peggiore insieme a Locatelli, che sbaglia dal dischetto facendosi ipnotizzare da Muric.

  • Perin 6,5
  • Kalulu 6
  • Bremer 5
  • Kelly 5,5 (79′ Vlahovic 6)
  • Cambiaso 4,5 (62′ Koopmeiners 5,5)
  • Locatelli 4,5
  • Thuram 5,5 (62′ Miretti 5,5)
  • Conceicao 7 (88′ Zhegrova SV)
  • McKennie 5
  • Yildiz 6,5
  • Boga 5,5 (79′ Milik 6)
  • All. Spalletti 5

SASSUOLO

TOP: Muric 8 – Se Berardi inventa nel tridente offensivo, il portiere kosovaro blinda la porta neroverde. Si supera su Boga e Milik, decisivo sul rigore neutralizzato nel finale a Locatelli. Salvifico.

FLOP: Garcia 4,5 – Conceicao lo mette subito alla corde e il terzino neroverde sbanda nella linea a quattro di Grosso. Saltato con regolarità dal portoghese, che ha terreno fertile su quel lato di campo. 

  • Muric 8
  • Walukiewicz 5,5
  • Idzes 5
  • Muharemovic 6,5
  • Garcia 4,5
  • Bakola 6 (69′ Lipani 6)
  • Vranckx 6 (79′ Iannoni SV)
  • Kone 6,5
  • Berardi 7,5
  • Pinamonti 7 (79′ Nzola SV)
  • Volpato 6,5 (69′ Laurientie 6)

All. Grosso 7

ARBITRO: Marchetti 6

Serie A, il tabellino di Juventus-Sassuolo: Spalletti frena nelle corsa Champions

Spalletti nel finale butta dentro anche Vlahovic (che si guadagna il rigore) e Milik, ma la Juve inciampa contro il Sassuolo nell’anticipo di campionato. Conceicao e Yildiz non bastano ai bianconeri, che lasciano per strada due punti pesanti nella corsa Champions. Pareggio d’oro invece per Grosso, che esce con un risultato positivo dall’Allianz Stadium malgrado l’emergenza. 

Yildiz e Conceicao protagonisti di Juve-Sassuolo
Kenan Yildiz e Francisco Conceicao (Ansa) – Calciomercato.it

JUVENTUS-SASSUOLO 1-1
14′ Yildiz (J); 52′ Pinamonti (S)

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly (79′ Vlahovic), Cambiaso (62′ Koopmeiners); Locatelli, Thuram (62′ Miretti); Conceicao (88′ Zhegrova), McKennie, Yildiz; Boga (79′ Milik). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Cabal, Kostic, Adzic, Openda, David. Allenatore: Spalletti

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Bakola (Lipani), Vranckx (79′ Iannoni), Kone; Berardi (92′ Doig), Pinamonti (79′ Nzola), Volpato (69′ Laurentie). A disposizione: Satalino, Zacchi, Pedro Felipe, Romagna, Moro, Frangella. Allenatore: Grosso

Arbitro: Marchetti (sez. Ostia Lido)
VAR: Abisso
Ammoniti: Bremer (J), Garcia (S), Lipani (S)
Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 6′; presenti 39.699 spettatori per la sfida dell’Allianz Stadium

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