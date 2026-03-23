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Spalletti sceglie Vlahovic e Milik: rosso da 50 milioni e addio certo alla Juventus

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Non rientra nei piani del tecnico bianconero: nel mercato estivo è destinato a lasciare Torino

La Juventus lascia per strada due punti sanguinosi per la lotta al quarto posto e adesso si ritrova a -3 in classifica dal Como di Fabregas.

Juventus, Spalletti ha deciso: Openda via
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

La ‘Vecchia Signora’ non va oltre l’1-1 casalingo contro un Sassuolo in emergenza, sciupando una ghiotta occasione per continuare la rincorsa per un piazzamento alla prossima Champions League. Luciano Spalletti si lecca le ferite ma non demorde, conscio che la situazione può cambiare nelle ultime otto giornate. 

Due punti in meno, ma in compenso il tecnico di Certaldo ha ritrovato due attaccanti in più: Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik. Spalletti li ha buttati nella mischia nel finale di gara e ha incassato delle risposte incoraggianti da entrambi.

Juventus, Spalletti boccia David e Openda

Vlahovic si è guadagnato il rigore poi sprecato malamente da capitan Locatelli, mentre Milik ha impegnato severamente Muric nel recupero. Il numero nove tornava in campo dopo 112 giorni dal grave infortunio alla coscia, mentre il polacco addirittura da quasi due anni. 

David può lasciare la Juventus
Jonathan David, classe 2000 (Ansa) – Calciomercato.it

Due carte importanti per Spalletti nel rush finale di campionato, con l’allenatore bianconero che ha dato dei segnali chiari anche in chiave mercato. L’ex Ct della Nazionale è a un passo dal rinnovo e inciderà sulle scelte per rinforzare la squadra in estate. Spalletti infatti per cercare la vittoria ha preferito affidarsi a due giocatori non al meglio come Vlahovic e Milik, piuttosto che dare fiducia a David e Openda nell’assalto finale. 

Il belga è rimasto in panchina nelle ultime due gare, mentre il canadese ha giocato solo qualche manciata di minuti tra Udinese e Sassuolo. 

Calciomercato Juve, Openda fuori dal progetto: sarà cessione in estate

Due pesci fuor d’acqua nelle alchimie di Spalletti, specialmente Openda che è ormai fuori dal progetto tecnico della Juve. 

Openda verso l’addio alla Juve (Ansa) – Calciomercato.it

La dirigenza bianconera proverà quindi a piazzarlo sul mercato, conscia che sarà molto complicato rientrare nell’investimento da quasi 50 milioni di euro. La soluzione più logica potrebbe essere un prestito per risparmiare almeno sull’ingaggio, o cercare qualche scambio per ammortizzare l’operazione. 

Per David invece si aspetterà il finale di stagione per una valutazione complessiva, ma anche per l’ex Lille verranno prese in considerazione le eventuali offerte che arriveranno alla Continassa.

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