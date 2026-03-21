Juve, adesso è ufficiale: tutto fatto per oltre 20 milioni

Altro super investimento della Juventus in queste ore: ecco il comunicato ufficiale, ci sono tutte le cifre e i dettagli.

La Juventus continua a lavorare per il futuro, sia sul campo che fuori dal rettangolo verde di gioco. E proprio in queste ore è stata ufficializzata la chiusura di un’altra super operazione da parte del club bianconero: un investimento davvero importante viste le cifre in ballo.

Ecco la nota ufficiale: “Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica che in data odierna REAM SGR S.p.A. (società di gestione del Fondo J Village) ha accettato l’offerta presentata da Juventus per l’acquisto dell’immobile di proprietà del Fondo J Village, sito in Torino, che ospita il J|hotel – attualmente locato e gestito dalla società controllata B&W Nest S.r.l. – a fronte di un corrispettivo pari a Euro 23 milioni. Tale corrispettivo è stato determinato anche sulla base di specifica perizia valutativa da parte di esperti terzi. Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica che in data odierna REAM SGR S.p.A. (società di gestione del Fondo J Village) ha accettato l’offerta presentata da Juventus per l’acquisto dell’immobile di proprietà del Fondo J Village, sito in Torino, che ospita il J|hotel – attualmente locato e gestito dalla società controllata B&W Nest S.r.l. – a fronte di un corrispettivo pari a Euro 23 milioni. Tale corrispettivo è stato determinato anche sulla base di specifica perizia valutativa da parte di esperti terzi”.