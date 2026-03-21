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Juventus, torna Vlahovic dopo quattro mesi: le scelte di Spalletti anti-Sassuolo

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Il centravanti serbo della Juve nuovamente a disposizione nel match di campionato in programma questa sera all’Allianz Stadium

Spalletti scioglie le riserve su Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo torna nella lista dei convocati dopo quasi quattro mesi e il lungo stop per il grave infortunio alla coscia.

Juventus, Vlahovic torna tra i convocati
Vlahovic torna tra i convocati (Ansa) – Calciomercato.it

Vlahovic sarà quindi a disposizione del tecnico della Juventus per l’anticipo di questa sera all’Allianz Stadium contro il Sassuolo e partirà dalla panchina. L’ex Fiorentina rientra a 112 giorni di distanza dal pesante ko rimediato a fine novembre nella sfida di campionato con il Cagliari.

Juve-Sassuolo, Vlahovic e Thuram a disposizione di Spalletti

Nella lista di Spalletti anti-Sassuolo figura anche Thuram, che in settimana aveva smaltito la contusione alla caviglia rimediata nella trasferta di Udine.

Juventus, slitta il rientro di Vlahovic
Luciano Spalletti e Dusan Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it

Il francese è favorito su Koopmeiners per una maglia da titolare in mediana al fianco di capitan Locatelli. Per il resto, Luciano Spalletti è intenzionato a confermare l’undici che ha superato sabato scorso l’Udinese: Boga agirà da falso nueve (nuova bocciatura per David in attacco), mentre tra i pali ci sarà ancora Perin.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Boga 

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