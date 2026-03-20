Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus, Spalletti svela la data del rinnovo e si arrabbia: “Mi sento un po’ idiota”

Foto dell'autore

La Juve domani affronta il Sassuolo: le parole in conferenza stampa del tecnico bianconero alla vigilia del match

Luciano Spalletti torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo di campionato contro il Sassuolo, decimato per l’epidemia da pertosse che ha colpito la formazione di Grosso.

Conferenza Spalletti pre Juve-Sassuolo
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

La Juventus vuole continuare la rincorso Champions e cerca la terza vittoria consecutiva: “Mancano nove partita e adesso le scelte che si fanno diventano fondamentali. Dentro una partita non puoi essere sempre al top, quindi bisogna essere bravi a saper scegliere i momenti giusti dentro una gara”, esordisce l’allenatore bianconero.

Sul rientro di Vlahovic e le condizioni di Thuram: “Valuteremo bene insieme, c’è ancora domattina per decidere. Lo vedrete dalle convocazioni tra poche ore. Abbiamo un paio di calciatori con acciacchi e doloretti. Chi sono questi due calciatori? Ho sbagliato a dire acciacchi, sono stato un po’ bugiardo (ride, ndr). Uno sta bene ed è disponibile, mentre l’altro ha accusato un dolorino oggi e vedremo domattina”.

Tra i pali potrebbe rientrare Di Gregorio, mentre l’ex della sfida Boga viaggia verso la conferma in attacco: “Chi gioca in porta? Sarà semplice scegliere, adesso sono al top entrambi. Questo periodo fuori ha fatto bene a Di Gregorio, l’ho visto bello determinato in allenamento. Qualunque scelta sarà positiva per la squadra. Boga potrebbe anche partire dall’inizio, ma non è un disegno definitivo. Ormai nel calcio attuale si gioca in 16 e non più in undici”.

Juve-Sassuolo, Spalletti a un passo dalla firma: “È il momento giusto”

Non potevano mancare ovviamente le domande sul futuro e il rinnovo con la Juve: “Se può arrivare durante la sosta? Da parte mia c’è tutta la disponibilità a sentire cosa vuole dirmi la società. Questo può essere il momento giusto”.

Il mister di Certaldo puntualizza e alza i toni invece rispondendo sulle mosse della dirigenza per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione: “Mi sento un po’ idiota a parlare ora del mercato… Credo che nessuno lo farebbe al mio posto, così mi metto in difficoltà. Voglio bene ai miei calciatori e qui mi trovo benissimo con tutti“.

/7
2392

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

3 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

5 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

6 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

7 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU