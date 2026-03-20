Juventus, Spalletti svela la data del rinnovo e si arrabbia: “Mi sento un po’ idiota”

La Juve domani affronta il Sassuolo: le parole in conferenza stampa del tecnico bianconero alla vigilia del match

Luciano Spalletti torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo di campionato contro il Sassuolo, decimato per l’epidemia da pertosse che ha colpito la formazione di Grosso.

La Juventus vuole continuare la rincorso Champions e cerca la terza vittoria consecutiva: “Mancano nove partita e adesso le scelte che si fanno diventano fondamentali. Dentro una partita non puoi essere sempre al top, quindi bisogna essere bravi a saper scegliere i momenti giusti dentro una gara”, esordisce l’allenatore bianconero.

Sul rientro di Vlahovic e le condizioni di Thuram: “Valuteremo bene insieme, c’è ancora domattina per decidere. Lo vedrete dalle convocazioni tra poche ore. Abbiamo un paio di calciatori con acciacchi e doloretti. Chi sono questi due calciatori? Ho sbagliato a dire acciacchi, sono stato un po’ bugiardo (ride, ndr). Uno sta bene ed è disponibile, mentre l’altro ha accusato un dolorino oggi e vedremo domattina”.

Tra i pali potrebbe rientrare Di Gregorio, mentre l’ex della sfida Boga viaggia verso la conferma in attacco: “Chi gioca in porta? Sarà semplice scegliere, adesso sono al top entrambi. Questo periodo fuori ha fatto bene a Di Gregorio, l’ho visto bello determinato in allenamento. Qualunque scelta sarà positiva per la squadra. Boga potrebbe anche partire dall’inizio, ma non è un disegno definitivo. Ormai nel calcio attuale si gioca in 16 e non più in undici”.

Juve-Sassuolo, Spalletti a un passo dalla firma: “È il momento giusto”

Non potevano mancare ovviamente le domande sul futuro e il rinnovo con la Juve: “Se può arrivare durante la sosta? Da parte mia c’è tutta la disponibilità a sentire cosa vuole dirmi la società. Questo può essere il momento giusto”.

🗣️ #Juventus – #Spalletti sul rinnovo durante la sosta: “Da parte mia c’è tutta la disponibilità a sentire cosa vuole dirmi la società. Questo può essere il momento giusto” 📲 #JuveSassuolo @calciomercatoit pic.twitter.com/TINBv9qAqN — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 20, 2026

Il mister di Certaldo puntualizza e alza i toni invece rispondendo sulle mosse della dirigenza per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione: “Mi sento un po’ idiota a parlare ora del mercato… Credo che nessuno lo farebbe al mio posto, così mi metto in difficoltà. Voglio bene ai miei calciatori e qui mi trovo benissimo con tutti“.