Juve-Sassuolo, il comunicato scuote la vigilia: “Isolati i soggetti con sintomi”

Mancano ormai poche ore al match di Serie A tra Juventus e Sassuolo: un comunicato ufficiale scuote la vigilia.

Sabato 21 marzo, alle ore 20:45, la Juventus ospita il Sassuolo in una delle sfide più attese della trentesima giornata di Serie A. I bianconeri vogliono la terza vittoria di fila dopo quelle ottenute contro Pisa e Udinese e puntano ad avvicinarsi ulteriormente al quarto posto, mentre i neroverdi occupano al momento la decima posizione in classifica.

Intanto, poco fa, è apparso sul sito del Sassuolo un comunicato ufficiale che scuote queste ore di avvicinamento alla gara. Ecco la nota: “Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra. I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi. Il club, ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff”.