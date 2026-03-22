Esonero Spalletti, grande delusione in casa Juve: l’annuncio nella notte

Risveglio amarissimo in casa Juve dopo il pareggio interno contro il Sassuolo: ecco cos’è successo nella notte.

C’è grande delusione in casa Juve dopo il pari interno contro il Sassuolo: i bianconeri non vanno oltre l’1-1 e falliscono la possibilità di superare il Como e di agguantare almeno momentaneamente il quarto posto in classifica. E sul banco degli imputati finisce, ancora una volta, Luciano Spalletti.

L’allenatore bianconero, infatti, è finito nell’occhio del ciclone per alcune scelte effettuate nel corso del match contro i neroverdi e su X è esplosa la rabbia dei tifosi della Juve che hanno puntato il dito proprio contro Spalletti:

Pareggio in casa col Torino

Sconfitta a Cagliari

Pareggio a Firenze

Lasciamo perdere i punti che mancano per colpa del VAR, ma, se non vinci queste partite, non meriti la qualificazione in Champions.

Da ora fino a fine campionato #spallettiout — Francesco❤️🤍🖤 (@FrankoJUSTICE) March 21, 2026

Quando nn vinci queste partite in casa, ricordiamo pareggi con Lecce, Torino e perso con il Como.. Vuol dire che nn sei da #Juve.. Thuram imbarazzante, Locatelli che dovrebbe prendere lezione da Perin per fare i lanci e vergognarsi di battere un rigore in quel modo. #Spallettiout pic.twitter.com/g9rWaR8IZw — gipozz (@gipozz) March 21, 2026

La Juve ora proverà a recuperare le energie fisiche e mentali durante la pausa per le Nazionali, ma saranno due settimane a dir poco concitate alla Continassa dopo la deludente prestazione di ieri sera.