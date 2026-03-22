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Esonero Spalletti, grande delusione in casa Juve: l’annuncio nella notte

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Risveglio amarissimo in casa Juve dopo il pareggio interno contro il Sassuolo: ecco cos’è successo nella notte. 

C’è grande delusione in casa Juve dopo il pari interno contro il Sassuolo: i bianconeri non vanno oltre l’1-1 e falliscono la possibilità di superare il Como e di agguantare almeno momentaneamente il quarto posto in classifica. E sul banco degli imputati finisce, ancora una volta, Luciano Spalletti.

Spalletti durante una partita della Juve
Spalletti (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’allenatore bianconero, infatti, è finito nell’occhio del ciclone per alcune scelte effettuate nel corso del match contro i neroverdi e su X è esplosa la rabbia dei tifosi della Juve che hanno puntato il dito proprio contro Spalletti:

La Juve ora proverà a recuperare le energie fisiche e mentali durante la pausa per le Nazionali, ma saranno due settimane a dir poco concitate alla Continassa dopo la deludente prestazione di ieri sera.

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3 / 7

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5 / 7

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6 / 7

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7 / 7

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