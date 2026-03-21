Dal Napoli alla Juve, firma un biennale: pazzesco

Colpo di scena in queste ore: un calciatore del Napoli potrebbe infatti trasferirsi alla Juventus in estate.
In attesa della sfida interna contro il Sassuolo, valida per la trentesima giornata di Serie A, la Juventus continua a essere molto attiva sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista del prossimo anno. I bianconeri puntano alla qualificazione alla prossima Champions League che permetterebbe di ottenere un bel po’ di soldi da reinvestire per operazioni in entrata, ma intanto si tengono d’occhio diverse occasioni a parametro zero.
Una di queste porta a Leonardo Spinazzola, che è in scadenza di contratto con il Napoli. La Juve – secondo quanto riportato in queste ore da ‘Sky Sport’ – avrebbe infatti intenzione di riportare a Torino l’esterno classe ’93 dopo l’esperienza nella stagione 2018/2019 e sarebbe pronta a proporgli un contratto di due anni, fino al 30 giugno 2028.
Gli azzurri, invece, propongono un rinnovo di 12 mesi: cosa deciderà di fare alla fine Spinazzola? Indosserà la casacca del Napoli anche l’anno prossimo o tornerà davvero alla Juventus?