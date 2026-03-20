Batosta Kelly, è ufficiale: tifosi della Juve senza parole

Colpo di scena Kelly: l’ultima notizia sul difensore della Juventus lascia i tifosi letteralmente a bocca aperta.
È sicuramente tra le note più liete della stagione della Juventus a tal punto che Lloyd Kelly è da considerarsi ormai un titolare inamovibile della difesa bianconera. Nonostante un rendimento notevole da parte del 27enne di Bristol, però, il commissario tecnico della Nazionale inglese ha deciso di escluderlo nuovamente dai convocati.
Ecco infatti l’elenco diramato da Thomas Tuchel in vista dei prossimi impegni contro Uruguay e Giappone:
PORTIERI: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle United), Jason Steele (Brighton & Hove Albion)
DIFENSORI: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Harry Maguire (Manchester United), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (Milan)
CENTROCAMPISTI: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace)
ATTACCANTI: Jarrod Bowen (West Ham United), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Monaco), Noni Madueke (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Barcellona), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur)