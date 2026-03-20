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Juve, sprint Bernardo Silva: le cifre per chiudere l’affare

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La Juve accelera per Bernardo Silva e vuole chiudere l’operazione per anticipare tutti: ecco i dettagli e le cifre.

Per riportare in alto la Juventus, servono campioni di grandissima esperienza. Ne è convinta la dirigenza di corso Galileo Ferraris che, proprio per questo motivo, starebbe accelerando per portare a Torino un top assoluto come Bernardo Silva, classe ’94 in scadenza di contratto con il Manchester City.

Comolli e il mercato della Juventus
Damien Comolli (Ansa) – Calciomercato.it

Il calciatore portoghese vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa e non solo, ma la Juve si sta muovendo per anticipare la concorrenza e ha già avviato i primissimi contatti con l’agente Jorge Mendes. Secondo l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, Comolli avrebbe intenzione di proporre a Bernardo Silva un contratto triennale da 7-8 milioni di euro a stagione.

Un’offerta importante per un profilo che, nonostante i 31 anni, rimane uno dei migliori interpreti del ruolo e che può fare sicuramente la differenza in un campionato come quello di Serie A. Da qui a giugno tutto può ancora succedere, ma una cosa è certa: la Vecchia Signora vuole assicurarsi subito un top player e Bernardo Silva è il prescelto.

 

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