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Ribaltone sulla panchina bianconera: UFFICIALE, torna l’allenatore di prima

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La sua avventura è durata appena quattro mesi. Il doppio comunicato del club

Fatale per il tecnico la seconda sconfitta nelle ultime tre partite, soprattutto il terz’ultimo posto in classifica con un solo punto di vantaggio sull’ultima e quattro in meno dalla zona salvezza.

Esonero ufficiale
Ribaltone sulla panchina bianconera: UFFICIALE, torna l’allenatore di prima – Calciomercato.it

È già finita l’avventura di Roberto Donadoni sulla panchina dello Spezia. Due giorni dopo il ko contro la Juve Stabia, il club bianconero ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore bergamasco, chiamato nel novembre scorso. Il comunicato ufficiale dei liguri parla di accordo consensuale tra le parti:

“Il Presidente Charlie Stillitano comunica che al termine di un onesto e costruttivo incontro con l’allenatore Roberto Donadoni, alla presenza del Proprietario del Club, Thomas Roberts, si è arrivati a una decisione pienamente condivisa, presa di comune accordo tra le parti, per il bene della Società e della squadra.

Si è pertanto arrivati a una separazione consensuale che sottolinea il rapporto di reciproca stima che va ben oltre gli aspetti sportivi. Il Club desidera ringraziare mister Donadoni e il suo staff per la serietà, la professionalità e l’impegno dimostrati fin dal proprio arrivo nel Golfo dei Poeti e intende augurare loro le migliori fortune umane e professionali”.

Donadoni era tornato ad allenare dopo cinque anni di inattività e sette di lontananza dal calcio italiano. L’esperienza alla guida dello Spezia è stata deludente, in 21 partite appena 6 le vittorie.

Il suo posto viene preso da Luca D’Angelo, ovvero dal mister che aveva rimpiazzato nell’autunno scorso: “Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a mister Luca D’Angelo, già alla guida delle Aquile nella prima parte della stagione, che tornerà sulla panchina spezzina insieme ai componenti del suo staff tecnico”, conclude la nota dello Spezia.

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