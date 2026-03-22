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Juve, Spalletti ha deciso: cosa succede dopo il pari con il Sassuolo

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Ecco l’ultima decisione di Luciano Spalletti dopo il pari contro il Sassuolo: novità importanti dalla Continassa. 

La Juve frena contro il Sassuolo e scivola a tre punti dal quarto posto occupato dal Como, che nell’anticipo di mezzogiorno della 30esima giornata si è imposto sul Pisa. Quella dei bianconeri è stata una prestazione davvero deludente: Yildiz nel primo tempo aveva portato in vantaggio la Juventus, ma nella seconda frazione di gioco Pinamonti ha ristabilito la parità.

Juventus, le condizioni di Vlahovic e Thuram
Vlahovic e Thuram (Ansa) – Calciomercato.it

Adesso arriva una clamorosa decisione di Luciano Spalletti che – secondo quanto riferito in questi minuti dalla redazione di ‘Sky Sport’ – avrebbe concesso addirittura quattro giorni di riposo ai suoi uomini in vista della pausa per le Nazionali.

Yildiz e compagni, dunque, si ritroveranno venerdì alla Continassa per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato contro il Genoa, in programma lunedì 6 aprile alle ore 18:00: alla Continassa ci saranno pochi elementi a disposizione di Spalletti, visto che la maggior parte della rosa sarà impegnata per gli impegni con le proprie nazionali. Al rientro in campo saranno fondamentali i 3 punti per non allontanarsi ulteriormente dal quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

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