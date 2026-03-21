La Juve fiuta il grande colpo dal Real Madrid: Spalletti decisivo

Continuano le grandi manovre di mercato in casa Juventus: ecco un altro obiettivo in vista della prossima stagione.

Bremer e Kelly da soli non bastano e così la Juve è al lavoro per regalare a Luciano Spalletti un altro difensore di assoluto livello. Oltre a Senesi che potrebbe arrivare a zero dal Bournemouth, la dirigenza di corso Galileo Ferraris monitora con grande attenzione anche la situazione di Antonio Rudiger, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Real Madrid.

L’ex Roma guadagna al momento 10 milioni di euro a stagione nella capitale spagnola, cifra fuori budget per le finanze della Juve, ma gli ottimi rapporti tra Rudiger e Spalletti potrebbero convincere il centrale tedesco classe ’93 a rivedere le proprie posizioni e ad accettare un eventuale trasferimento a Torino.

Rudiger è stato accostato nell’ultimo periodo anche ad alcune compagini dell’Arabia Saudita, ma la Juve non ha alcuna intenzione di mollare la presa e ci proverà fino alla fine: si tratterebbe, senza ombra di dubbio, di un super rinforzo a zero per la retroguardia della Vecchia Signora.