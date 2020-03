Milan, Ibra non rinnova. Solskjaer avverte la Juventus - VIDEO CM.IT

VIDEO CALCIOMERCATO / Torna l'appuntamento pomeridiano con le news di Calciomercato.it. Come di consueto la nostra redazione vi offre gli aggiornamenti sulle principali notizie provenienti dal mondo del mercato, italiano ed estero.

In primo piano chiaramente l'emergenza Coronavirus, con la sospensione della Bundesliga e le parole dell'avvocato Umberto, vicepresidente dell'. Si parla però anche di, in particolare sulla situazione Zlatane un rinnovo che appare quantomai lontano e di, conche lancia un messaggio ai bianconeri in merito a Paul

GUARDA IL VIDEO