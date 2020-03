BRESCIA BALOTELLI JUVENTUS / Brescia e Balotelli ai ferri corti: presa di distanze della società lombarda dall'attccante, dopo le parole pronunciate contro la Juventus.

"La società Brescia Calcio intende prendere ufficialmente le distanze da quanto dichiarato dal suo tesserato Mario Balotelli, relative a ipotetici favoreggiamenti nel Campionato di Serie A - si legge in una nota -. Nello specifico, Mario Balotelli per mezzo di una diretta Instagram ripresa su Youtube, ha rilasciato oggi dichiarazioni che alludono a “favori” nei confronti di una squadra (la) in corsa per la conquista del Campionato. Brescia Calcio tiene a sottolineare che tali insinuazioni sono strettamente personali e che non sono in nessun modo riconducibili alla Società stessa". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Juventus, la bordata di Balotelli: "Dovevano farla tornare in testa per fermare tutto"

In una diretta social, Balotelli ha risposto con una battuta ad un tifoso della Lazio dichiarando: "Siete secondi perché dovevano far recuperare la Juve e poi hanno fermato tutto". Non le uniche parole del calciatore che si è scagliato anche contro il modo in cui la Serie A ha gestito il problema coronavirus: "Finchè c'è anche un solo caso, il campionato non deve riprendere. Mi faceva arrabbiare la situazione e qualcuno si è incazzato con me, forse ora hanno capito".