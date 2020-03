Calciomercato Barcellona, torna il sogno Neymar: cessione a sorpresa in Serie A

CALCIOMERCATO BARCELLONA NEYMAR / Quando si riaprirà il calciomercato (e, visti gli ultimi avvenimenti, è difficile sapere quando), c'è una telenovela pronta a tornare d'attualità: quella riguardante Neymar. Il brasiliano continua e desiderare un ritorno al Barça che ha già desiderato durante la scorsa estate, è che fu impossibile. L'idea dell'attaccante e dei catalani è provarci, anche per provare a ricucire un rapporto con Leo Messi assolutamente deteriorato a causa degli scandali che hanno sconvolto la società in questi mesi.

L'argentino, è bene ricordarlo, ha la facoltà di liberarsi gratuitamente a fine stagione, ipotesi che chiaramente gli azulgrana vorrebbero evitare a tutti i costi e, per questo, rimettergli accanto Neymar garantirebbe la sua felicità e la sua permanenza.

Calciomercato Inter e Juventus, Griezmann può dire addio al Barça

Messi si è già espresso più volte sulla voglia di giocare ancora con O Ney, che da parte sua non vede l'ora di rimettere piede al Camp Nou: finanziare l'operazione, però, non è semplice e serviranno sacrifici importanti sul mercato. Tra le cessioni possibili, oltre quella di Coutinho (il cui riscatto da parte del Bayern dovrebbe fruttare circa 80 milioni di euro), si vocifera anche un clamoroso addio per Antoine Griezmann, il cui rapporto con la Pulga non è mai decollato del tutto. Il francese è stato accostato a diverse big europee, tra le quali anche Inter e Juventus.

