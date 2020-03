CALCIOMERCATO MILAN STROOTMAN OLYMPIQUE MARSIGLIA / Accostato nell'ultima sessione di mercato al Milan, di Kevin Strootman si è parlato di un possibile ritorno in Italia.

Il centrocampista olandese non sta trovando molto spazio nella rosa dell', ma l'exha parlato in maniera chiara in conferenza stampa. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

"Non sono felice di stare in panchina, ma devo essere bravo a lavorare e convincere l'allenatore a darmi possibilità. Il mio obiettivo non è quello di andare via. Voglio impormi qui e giocare la Champions League con questa maglia e questa squadra. So che devo fare di meglio per avere più occasioni, ma voglio restare e giocare la Champions. E' il mio obiettivo" ha dichiarato il centrocampista olandese.