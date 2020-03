AGENTE MARCOS LLORENTE INTER / Due gol al Liverpool e qualificazione per il suo Atletico Madrid. Eroe per una notte Marcos Llorente, centrocampista dei colchoneros e protagonista assoluto della serata di Anfield: "Marcos è davvero contento per il risultato di ieri e per la vittoria contro i campioni in carica - racconta in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, Julio Llorente, agente e zio di Marcos - Contro un club che sta battendo tutti i record come il Liverpool. L’Atletico Madrid ha dimostrato di non essere da meno, facendo risultato in un campo complicatissimo. Anche io sono davvero felice della gara di ieri, soprattutto per i due gol di Marcos che hanno deciso la qualificazione".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Lautaro | C'è l'accordo, plusvalenza record

Marcos Llorente, l’agente: "Preoccupati per il Covid-19, speriamo in una decisione uniforme delle federazioni"

Una gioia che, però, viene turbata e offuscata dalla pandemia coronavirus. E anche la Spagna, in questi giorni, sta passando a misure più rigide per evitare un contagio incontrollato: "E’ chiaro, Marcos è molto preoccupato per questa epidemia - continua Julio Llorente - come qualsiasi persona responsabile e cosciente di quello che sta accadendo.

C’è bisogno di prendere il toro per le corna e cercare di risolvere una situazione davvero complicata".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lautaro piano B | Inizia la trattativa

D’altronde, i rischi nel mondo del calcio restano e non vanno ignorati, come spiega Llorente: "Speriamo che queste due-tre settimane di stop riescano a darci una mano, anche perché giocare a porte chiuse non garantisce al 100% che i calciatori siano fuori pericolo. Il contatto con gli avversari resta, non si sa mai se si cela un portatore tra questi e il rischio di una quarantena è sempre dietro l’angolo. Poi non sta a me decidere se sia giusto o meno sospendere le competizioni UEFA o rinviare l’Europeo. Posso solo sperare che tutti le autorità prendano una decisione uniforme, considerando quelli che possono essere i rischi e i possibili rimedi".

Llorente-Inter, l’agente rivela: "Ho avuto contatti con loro, vi spiego com’è andata"

Infine, una parentesi anche e soprattutto sul calciomercato, sulle sliding doors che avrebbero potuto portare Marcos Llorente a vestire la maglia nerazzurra: "Con l’Inter avemmo alcuni contatti nel corso dell’ultima estate rima del suo passaggio all’Atletico Madrid - rivela l’agente - Incontrai la dirigenza dei nerazzurri per cercare un accordo, ma al Real non è mai arrivata nessuna offerta da parte loro. Pertanto, una possibilità reale al 100% di portare Marcos all’Inter non c’è mai stata, nonostante il grande interesse mostratoci e gli incontri avvenuti".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Rakitic si riapre!