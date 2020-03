SASSUOLO ROMAGNA BERARDI TOLJAN / Report infortunati da parte del Sassuolo che deve fare i conti con lo stop per Romagna, Berardi e Toljan. Ad essere messo peggio è il difensore che ha riportato la rottura del tendine rotuleo sinistro nel corso della gara Sassuolo-Brescia.

Per lui intervento di riparazione seguito questa mattina dal professor Francesco, direttore della Sezione Chirurgia Protesica ad Indirizzo Robotico dell'Unità di Traumatologia dello Sport dell'Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza di Brescia: l''operazione è perfettamente riuscita. Problemi anche per Beradi che ha riportato una grave contusione al polpaccio e una lesione all'adduttore sinistro. Per Toljan, invece, lesione all'adduttore sinistro. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui