CALCIOMERCATO INTER CANCELO MANCHESTER CITY / Gli occhi di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City sono finiti sui gioielli della difesa dell'Inter di Antonio Conte: come riportato stamani, il club inglese sembra essere decisio a non mollare il colpo per Milan Skriniar.

Il centrale slovacco rimane la prima scelta in casa 'Cityzens' in vista del futuro ma all'expiace anche Alessandro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il Manchester City è al lavoro per studiare la strategia vincente e strappare il sì all'Inter in vista della prossima finestra estiva di calciomercato: il club inglese sarebbe disposto anche ad inserire una contropartita da girare ai nerazzurri. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' si potrebbe così verificare un clamoroso ritorno di Joao Cancelo, già in nerazzurro due anni fa: il portoghese, passato dall'Inter alla Juventus, sarebbe ideale per il 3-5-2 di Conte.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, il presidente del Getafe 'cancella' la partita: "L'UEFA faccia quel che vuole"

Calciomercato Inter, Handanovic rinnova | Scelto anche il suo vice