BARCELLONA NAPOLI BARTOMEU / Anche Barcellona-Napoli di settimana prossima si giocherà a porte chiuse. Del 'Camp Nou' senza tifosi ha parlato il presidente Bartomeu al 'Mundo Deportivo: "La salute prevale su tutto e collaboriamo con le autorità sanitarie. La perdita economica non è non solo per il Barça, ma per qualsiasi club che deve giocare a porte chiuse.

Nel nostro caso il danno si aggira intorno ai 6 milioni di euro, ma lo ripeto, non è importante. La mia domanda è: non sarebbe meglio rinviare direttamente tutte le partite e risparmiando tempo ed energia? Nessun giocatore vuole giocare così".

Da oggi la Spagna ha anche vietato i voli dall'Italia. Bartomeu ha però rassicurato il club azzurro: "Sicuramente il Napoli arriverà a Barcellona, ne sono convinto. Hanno cancellato i collegamenti aerei con la Spagna ma mancano ancora alcuni giorni".

