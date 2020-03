Napoli, quattro calciatori out: comunicato ufficiale

NAPOLI MAKSIMOVIC ELMAS INSIGNE MALCUIT / Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match di Champions League contro il Barcellona, in programma la prossima settimana, salvo complicazioni per l'emergenza Coronavirus. Il club, nella nota ufficiale, ha parlato dei calciatori che non hanno preso parte alla seduta con il resto del gruppo: "Terapie per Maksimovic.

Lavoro differenziato perprosegue la sua tabella di allenamento personalizzato tra palestra e campo". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Barcellona-Napoli, la smentita UFFICIALE: "E' una fake news!"