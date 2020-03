NAPOLI MAKSIMOVIC KOULIBALY / Come temuto il Napoli perde a lungo Nikola Maksimovic: infortunio e stop per alcune settimane per il difensore serbo, come anticipato da Calciomercato.it. La società azzurra ha diramato il comunicato sull'esito degli esami cui si è sottoposto il calciatore: distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra la diagnosi con i tempi di recupero che saranno valutati nel corso delle prossime settimane.

Sicura quindi l'assenza contro ilnel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in attesa di capire quel che sarà delladopo lo stop imposto dal Coni e il decreto che dovrebbe emanare il Governo per ratificarlo. Le ultimissime notizie sul

Per un difensore che si ferma, uno che ritorna: Kalidou Koulibaly ha svolto l'intero allenamento in gruppo. Il difensore senegalese lavora per farsi trovare pronto per la sfida del 'Camp Nou': il 28enne è fermo dalla gara contro il Lecce dello scorso 9 febbraio, una partita disputata dal calciatore dallo scorso 14 dicembre. Prima e dopo due lunghi stop per infortunio e ora il rientro in gruppo con l'obiettivo di esserci per il prossimo 18 marzo con il Barcellona.