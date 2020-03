CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ICARDI / Juventus-Inter tra campo e mercato, obiettivi comuni e 'sgambetti' in vista. Stasera è atteso il recupero della 26a giornata di Serie A, ma il duello tra le due società non si è mai fermato e potrebbe infiammarsi la prossima estate, quando sarà da stabilire il futuro di Mauro Icardi, talento nerazzurro in prestito al PSG, che vanta un diritto di acquisto pari a 70 milioni di euro.

Calciomercato Inter, clausola da 85 milioni per Icardi

Le cifre che circolano sull'eventuale trasferimento di Icardi alla Juventus non sarebbero del tutto esatte. Secondo quanto trapela da fonti francesi, riporta 'Tuttosport', vigerebbe un’intesa tra Inter e PSG: qualora i transalpini lo riscattassero e poi lo girassero a un’altra squadra italiana, la somma che spetterebbe ai nerazzurri salirebbe fino a 85 milioni di euro. Sarebbe dunque di 15 milioni in più la cifra che i bianconeri dovrebbero sborsare per averlo. Così, Paratici si troverebbe a un bivio: abbandonare la pista Icardi oppure fare di tutto per ingaggiarlo ma garantendo agli storici rivali l’opportunità di godere di un’entrata extra. Intanto, stasera, salvo nuove sorprese per la questione Coronavirus, la sfida si sposterà nuovamente sul campo.

