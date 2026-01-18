Atalanta
Juve show anche in uscita: cessione in prestito ai nerazzurri

Continuano le grandi manovre di mercato in casa Juventus: ecco l’ultimissima novità che arriva dalla Continassa. 

La sua stagione era iniziata nel migliore dei modi con la rete decisiva realizzata contro l’Inter (4-3 finale), ma da quel giorno Vasilije Adzic ha perso un po’ di posizioni nelle gerarchie della Juve e ormai gioca pochissimo. Luciano Spalletti anche nella conferenza stampa pre-Cagliari ha speso parole dolcissime per il talento montenegrino classe 2006 (“Adzic non si tocca, mi aspetto grandi cose”), ma la sensazione è che alla fine i bianconeri possano privarsene già a gennaio.

Adzic, le ultime sul futuro alla Juve
Adzic vanta diversi estimatori in Serie A e non solo, ma la Juve ci crede tantissimo nell’ex Budućnost e lo cederebbe soltanto temporaneamente. 

Adzic piace al Pisa: ecco le ultimissime

Secondo alcune informazioni raccolte dalla nostra redazione, il Pisa sarebbe particolarmente interessato all’acquisizione del calciatore con la formula del prestito secco fino a giugno: il tecnico Gilardino ne apprezza struttura fisica e caratteristiche tecniche ed è sicuro che in nerazzurro Adzic possa compiere il definitivo salto di qualità. Gli ottimi rapporti tra Juve e Pisa, inoltre, potrebbero favorire il buon esito di questa sorprendente operazione di mercato.

