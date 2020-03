CAGLIARI ZENGA CONFERENZA / Giornata di presentazione a Cagliari per il nuovo tecnico Walter Zenga che in conferenza stampa al fianco del patron Giulini ha detto la sua: "ho chiamato subito Rolando Maran, che stimo e penso abbia fatto un buon lavoro. Il Cagliari è un'ottima squadra, mi sono riproposto di riportare entusiasmo e follia in una squadra importante che rappresenta una regione. C'è mio figlio che non vede l'ora di venire al campo per vedere Joao Pedro, Nainggolan, Simeone e altri giocatori, perché li abbiamo visti contro la Fiorentina e li seguo da tempo e con il presidente c'è un rapporto di affetto e stima. Ho trovato una squadra che non è a mille, i motivi possono essere tanti ma è importante non cercare alibi. Nella mia mentalità esiste solo il lavoro, poi bisogna ritornare a guardare con ottimismo a un percorso futuro. I tifosi allo stadio devono vedere una squadra che corre, che dà il massimo anche sul 2-0.

Questa settimana mi aiuterà molto, avrò tempo per preparare la prossima partita e questo è molto importante. Quando alleno mi metto l'elmetto per difendere la mia squadra, credo che questo sia apprezzato da tutti. L'idea di gioco è quella che proponevo a Crotone".

Sul dualismo tra i pali: "Meglio avere più portieri forti che non averne, ci sono squadre che hanno perso anche le Champions. Male che vada, gioco io...". In seguito ai microfoni di 'Sky Sport' ha ribadito: "Qui per me è la tappa fondamentale. Voglio che sia la mia annata migliore".

