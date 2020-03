CAGLIARI ROMA CARLI / Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, invita tutti ad abbassare i toni dopo le accese polemiche relative ai rinvii delle partite di Serie A tra cui Juve-Inter. Questo l'appello del dirigente del club rossoblu ai microfoni di 'Sky Sport': "Non vorrei parlare, perché si fa solo più casino. In un momento del genere penso ai miei familiari.

Se il calcio non si mostra unito in un momento di tale difficoltà, ci facciamo del male da soli. Il calcio italiano sta tornando a livelli altissimi, dobbiamo essere uniti, poi in campo cerchiamo di vincere. Se ognuno si alza la mattina e spara sul calcio italiano danneggia tutti. Noi siamo rimasti acon tutte le criticità del caso, ma in questo momento c'è da restare uniti. Non facciamo polemica, che in questo momento danneggia tutti".

LEGGI ANCHE >>> Cagliari-Roma, Petrachi: "Campionato da fermare. Sul cambio di proprietà..."