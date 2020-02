LAZIO BOLOGNA INZAGHI ACERBI / Giornata di vigilia per la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti domani affronteranno il Bologna all''Olimpico' senza due pedine fondamentali: "Non è stata una settimana semplice, domani avremo qualche defezione - si legge sul sito ufficiale del club - Non ci saranno Acerbi e Lulic e lo sapevamo, Marusic potrebbe non essere della gara per un indolenzimento, in questo momento era molto utile per quello che stava facendo, valuteremo oggi il suo status ma non ci assumeremo rischi eccessivi. Ho discrete sensazioni per Jony e Milinkovic, vedremo dopo l’allenamento di oggi come sta Immobile che nei giorni scorsi ha avuto qualche linea di febbre. Caicedo sta bene, manca la seduta di oggi: è a disposizione, si è sottoposto ad un controllo programmato".

LUNGASTRISCIA - "Siamo reduci da una lunghissima serie di risultati positivi ma nel calcio i giudizi cambiano rapidamente. Abbiamo vinto tre trofei in questi anni, l’atmosfera intorno al campo è sempre elettrizzante. Festeggiare a Marassi con tutti i nostri tifosi presenti in trasferta è stato bellissimo. Siamo in un’ottima posizione di classifica da oltre due mesi, dobbiamo continuare così.

Domani avremo di fronte un avversario molto ostico.".

CAMBI - "Senza Lulic, abbiamo perso fisicità e l'abbiamo acquisita con l'impiego di Marusic sulla corsia destra. Lukaku non ha saltato una seduta in questa settimana, speriamo che la sua condizione possa migliorare: in questo momento non può ancora giocare gli interi 90 minuti, potrebbe rappresentare un’opzione a gara in corso. Abbiamo più opzioni per la difesa: Vavro può prendere il posto di Acerbi come a Genova, può agire in quel ruolo anche LuizFelipe. Il Bologna ha qualità e quantità dalla metà campo in su, anche Bastos e Patric possono rappresentare pedine importanti".

CORONAVIRUS - "Giocare in stadi chiusi è strano ma le autorità competenti stanno effettuando le opportune valutazioni: dobbiamo adeguarci. C'è un problema e a risolto il prima possibile."

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Inter, si ferma Rabiot: le ultime

Milan-Genoa, emergenza Coronavirus: i rossoneri rimborsano i biglietti