CALCIOMERCATO CAGLIARI GIULINI MARAN PAVOLETTI / Lunga intervista del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, rilasciata al quotidiano 'La Nuova Sardegna' in edicola stamani. Il numero uno del club ha parlato del momento difficile della squadra, in vista della delicata partita contro la Roma. Fiducia a Maran: "Ho avuto la fortuna di conoscere un uomo vero, che porta con sé una grande cultura del lavoro. Prima di prenderlo avevo un parere molto positivo su di lui ma vedendolo lavorare da vicino la mia stima è cresciuta a dismisura. Gruppo unito? Certo. Così come uniti siamo io Carli e Maran".

ALLERTA CORONAVIRUS - "Le autorità, la Figc e la Lega stanno agendo con buonsenso. Il calcio è gioia, passione, il passatempo preferito degli italiani. Se la situazione non precipita cercheremo di non fermarci".

INFORTUNIO PAVOLETTI - "Penso ci sia stata leggerezza da parte sua che sta pagando più del dovuto. Adesso aspettiamo Leonardo in campo per l'inizio della preparazione estiva.

Stiamo lavorando a un suo adeguamento del contratto".

CERRI - "Il gol che ha segnato alla Sampdoria è la nostra ultima vittoria, quindi ho un ricordo positivo (ride ndr). Rimango dell’idea che sia un calciatore con grandi potenzialità".

GRANDI INVESTIMENTI - "Abbiamo un centrocampo tra i migliori in Italia. Lo dicono gli addetti ai lavori. La nostra squadra ha le potenzialità per stare tra le prime dieci. Quando si ottengono 29 punti dopo 15 giornate, più che coltivare ambizioni era importante affrontare le partite con coraggio senza caricarsi di troppe responsabilità. Forse bisognava avere un po' più di pazzia sportiva e continuare ad andare in campo con gioia e leggerezza".

SFIDA ALLA ROMA - "Abbiamo bisogno dei tifosi. Capisco la delusione perché sono il primo innamorato del Cagliari. La squadra non è cambiata, è quella che ha raccolto applausi ovunque. Qualcosa deve cambiare per forza".

