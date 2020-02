MALAGO SCUDETTO VAR FRIEDKIN / Nella seconda parte dell'intervista concessa al 'Corriere dello Sport', Giovanni Malagò, presidente del 'Coni', analizza i temi più caldi che tengono banco nel campionato italiano di Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

A partire dal Var: "A volte guardo le partite con mio padre. La sua generazione non ha conosciuto neanche la moviola. Challenge? Sinceramente, non credo sia la soluzione. Temo che spezzetterebbe troppo la competizione. Credo che bisognerebbe lavorare a monte. Migliorare la qualità delle decisioni e il rapporto arbitro-Var”.



La lotta scudetto: "Mi pare un dato acquisito che la dittatura della Juve sia finita.

Chi è favorito? Faccio un ragionamento di buon senso: chi è concentrato su una sola competizione può metterci dentro tutte le energie fisiche e mentali. La Lazio vive questa condizione. Se penso solo alle incertezze dell’Inter sul calendario, anche per via del Coronavirus, non vorrei stare nei panni di Conte”."Non concosco il primo e smentisco chi dice che io lo conoscevo. Ho avuto sì contatti con lui e con suo figlio, tramite comuni amici. Credo che a invogliarlo sia una forte passione del figlio e un interesse artistico della moglie. Credo che, se si concluderà, il suo non sarà un investimento di breve durata, ma avrà un raggio ben più lungo. In via di principio chi compra perché coinvolto in un fondo di private equity ha un tipo di cultura più speculativa, rispetto a un imprenditore classico. Poi magari le cose vanno diversamente, e Zhang uscirà dall’Inter prima del fondo Elliott, ma nella maggioranza dei casi l’attività di impresa è una garanzia”.