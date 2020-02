CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO PSG / Con o senza la Champions questa potrebbe essere l'ultima stagione alla Juventus per Cristiano Ronaldo: il portoghese starebbe prendendo in considerazione l'idea di lasciare la Serie A per provare una nuova avventura. La voglia di CR7 è quella di vincere un'altra volta la Champions League e per farlo sarebbe pronto anche ad anticipare l'addio alla Juventus: lo riferisce 'diariogol.com' che parla del Psg con il quale i sarebbero già stati contatti. Non è un segreto che a Parigi vedrebbero bene l'arrivo di Ronaldo soprattutto se quest'estate dovesse andare via uno tra Neymar e Mbappe: CR7 sarebbe il nome giusto per dare l'assalto concreto alla Champions, accontentando i desideri del presidente Al Khelaifi.

Solo un'ipotesi con la Juventus che spera non si concretizzi. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Magari spera che si concretizzi un po' di più la seconda ipotesi del portale spagnolo: in caso di vittoria della Champions, infatti, Ronaldo potrebbe ugualmente dire addio ai bianconeri ma per anticipare il ritorno allo Sporting Cp, società con la quale ha iniziato la sua carriera. La volontà di C7 è di chiudere la carriera in patria ma soltanto dopo aver vinto un'altra volta la coppa dalle grandi orecchie: se l'assalto dovesse andare in porto in questa stagione, ecco che la sua missione a Torino potrebbe ritenersi conclusa e il ritorno a casa sarebbe possibile.