Calciomercato Milan, Forsberg a prezzi di saldo

CALCIOMERCATO MILAN FORSBERG - Dopo essere stato per lungo tempo un punto fermo del Lipsia, in questa stagione Emil Forsberg non è più un titolarissimo della formazione di Nagelsmann. Nelle scorse settimane il centrocampista esterno svedese classe 1991 ha ribadito ancora una volta la sua volontà di confrontarsi con un nuovo campionato, strizzando l'occhio soprattutto alla Serie A e alla Liga.

Dichiarazioni che hanno riacceso l'interesse da parte del: peraltro i rossoneri potrebbero approfittare del fatto che il club tedesco, come riportato dal portale 'Sport Bild', avrebbe deciso di rivedere al ribasso il prezzo del cartellino di Forsberg, fissando sui 20 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Spalleti in pole per il post Pioli: le ultime