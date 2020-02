CAGLIARI NAINGGOLAN CLAUDIA LAI / Domenica, in campo Cagliari-Roma, la partita di Nainggolan e di sua moglie, Claudia Lai. La 38enne si è confessata in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport', parlando della sua lotta contro il cancro e dei buoni rapporti rimasti nella Capitale e a Milano.

"Tutti sanno che non capisco molto di calcio, ma a Roma ho legato con tantissime persone, in particolare con Amra, una donna splendida - spiega - Roma mi ha salvato la vita, il dottor(medico sociale giallorosso, ndr) mi ha messo in contatto con il dottordel Campus Biomedico. Anche da Milano mi scrivono spesso Wandae le altre mogli dei calciatori, cerco di farmi sempre voler bene. Ho parlato pubblicamente della mia malattia su Instagram perché mi sentivo poco lucida e mi serviva un confronto con altre persone per venirne fuori. Si sono create amicizie con altre donne per darci forza l'una con l'altra. Le cure mi hanno dato diversi problemi ma procedono bene, ora mi godo le mie figlie, anche perché non potrò averne più. Sono stata fortunata ad accorgermi in tempo della malattia, anche se era al quarto stadio".