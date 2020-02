Napoli-Barcellona, infortunio Mertens: le ultime

NAPOLI BARCELLONA MERTENS / Dries Mertens ha rimediato una contusione moderata alla caviglia destra.

L'attaccante, uscito malconcio dopo un fallo dial 51' di, valevole per l'andata degli ottavi di finale di, dovrebbe star fermo per, saltando così le sfide contro il. A rischio anche per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'