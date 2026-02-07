Dopo una stagione da favola, Moise Kean sta faticando a confermarsi in questo campionato, molto difficile per la squadra viola che sta lottando per tirarsi fuori dalla zona pericolosa della classifica.
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il futuro di Moise Kean potrebbe essere lontano dalla Serie A con diverse società dell’Arabia Saudita che lo avrebbero messo nel mirino in vista della prossima stagione. Lo stesso attaccante, non avrebbe chiuso all’ipotesi araba.
Non mancano gli estimatori in giro per l’Europa con Kean che piace molto anche al Milan. Sia Tare che Allegri apprezzano molto la punta classe 2000, anche se i costi (tra cartellino e ingaggio) frenano i rossoneri che stanno guardando altrove per sistemare il proprio reparto offensivo.
Quello che appare molto probabile è l’addio di Kean alla Fiorentina con la punta che, al termine del secondo anno con la maglia viola, potrebbe andare alla ricerca di una nuova avventura non chiudendo le porte ad un nuovo trasferimento all’estero. Difficile, però, che qualche club possa pagare la clausola rescissoria del suo contratto, che si aggira intorno ai 62 milioni di euro.