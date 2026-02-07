Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Buongiorno in difficoltà al Napoli, cessione possibile in estate: fissato il prezzo

Foto dell'autore

Alessandro Buongiorno non sta vivendo un momento straordinario in casa Napoli con il difensore centrale che, in questa stagione, sta facendo fatica a trovare la condizione migliore ed è spesso finito nel mirino della critica.

Alessandro Buongiorno
Futuro in dubbio per Buongiorno (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 1999, Alessandro Buongiorno è stato uno degli acquisti più importanti della storia recente del Napoli con gli azzurri che se lo assicurarono nell’estate del 2024 per una somma intorno ai 35 milioni di euro.

Fondamentale nella corsa scudetto dei partenopei nella scorsa stagione, l’ex Torino sta vivendo un momento difficile in azzurro in questa stagione, risultando, in più di un’occasione, tra i peggiori in campo.

Le squadre interessate al suo cartellino non mancano di certo, in particolare in Premier League dove i difensori bravi nella marcatura sull’uomo sono molto apprezzati. Il Napoli, dal canto suo, potrebbe dare l’ok alla partenza dell’ex difensore del Torino, chiedendo circa 40 milioni di euro per il suo cartellino.

/7
62

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

2 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

3 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

4 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

5 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 40%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Non è da escludere, però, che anche a 35 i partenopei possano accettare la proposta, andando a registrare un’importante plusvalenza dopo due anni dall’acquisto del difensore.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie