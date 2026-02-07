Alessandro Buongiorno non sta vivendo un momento straordinario in casa Napoli con il difensore centrale che, in questa stagione, sta facendo fatica a trovare la condizione migliore ed è spesso finito nel mirino della critica.
Classe 1999, Alessandro Buongiorno è stato uno degli acquisti più importanti della storia recente del Napoli con gli azzurri che se lo assicurarono nell’estate del 2024 per una somma intorno ai 35 milioni di euro.
Fondamentale nella corsa scudetto dei partenopei nella scorsa stagione, l’ex Torino sta vivendo un momento difficile in azzurro in questa stagione, risultando, in più di un’occasione, tra i peggiori in campo.
Le squadre interessate al suo cartellino non mancano di certo, in particolare in Premier League dove i difensori bravi nella marcatura sull’uomo sono molto apprezzati. Il Napoli, dal canto suo, potrebbe dare l’ok alla partenza dell’ex difensore del Torino, chiedendo circa 40 milioni di euro per il suo cartellino.
Non è da escludere, però, che anche a 35 i partenopei possano accettare la proposta, andando a registrare un’importante plusvalenza dopo due anni dall’acquisto del difensore.