Juventus, Spalletti incorona Yildiz: “È tanta roba”. Doppia tegola in vista della Lazio

Le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida contro la Lazio e nel giorno della rinnovo del numero dieci bianconero
Giornata speciale alla Continassa per il rinnovo di Kenan Yildiz. Il fantasista turco ha firmato il nuovo contratto con la Juventus prima della conferenza stampa pre Lazio di Luciano Spalletti, alla presenza nel quartier generale anche di John Elkann. Il nuovo accordo per Yildiz scadrà adesso nel 2030.
L’allenatore bianconero applaude al prolungamento del suo numero dieci: “Il rinnovo di Yildiz è significativo su quelle che sono le intenzioni di questo club. È bellissimo pensare di avere Kenan in questa squadra per più anni possibili. È un giorno importante per la Juventus e dà forza alla squadra. Ha estro, fantasia e uno strappo fulminante nell’uno contro uno. Tutto questo ti dà un vantaggio. Yildiz è veramente tanta roba”.
Sul suo di rinnovo, invece, Spalletti rinvia tutto a fine stagione: “Quando avrò dimostrato di meritarlo come Yildiz, allora sarà una cosa possibile. Il club deve fare le sue valutazioni, la priorità adesso è il campo. Con Elkann parlo spesso: lo sento molto vicino sia a me che alla squadra”.
Se Yildiz sarà a disposizione (oggi si è allenato regolarmente in gruppo), la Juventus rischia di perdere però due pedine importanti in vista del posticipo di domani sera contro la Lazio. Oltre a Conceicao, infatti, anche Kelly non è al meglio della condizione.
Sia il portoghese che il difensore saranno valutati nell’ultimissima rifinitura di domattina, prima di una decisione definitiva sul loro utilizzo. Al posto di Conceicao si candida Miretti per una maglia da titolare sulla trequarti, mentre in difesa al fianco di Bremer potrebbe essere ripescato Koopmeiners (che sarebbe preferito a Gatti).
Infine Spalletti si esprime sul momento positivo di Kelly: “È fortissimo, usa ancora una percentuale bassa di quelle che sono le sue potenzialità. È un calciatore completo e ha una castagna quando calcia non indifferente. Conceicao? Deve crescere e migliorare nelle scelte. Alle volte, più che l’istinto, serve maggiore lucidità”.