Juventus, le big inglesi e il Real devono arrendersi: c’è la firma di Yildiz

Telenovela finita: il numero dieci turco è pronto a prolungare il matrimonio con la ‘Vecchia Signora’. Tutti i dettagli del nuovo contratto

Ci siamo per la grande firma in casa Juventus. Sono le ore di Kenan Yildiz, che presto metterà nero su bianco al nuovo contratto con la ‘Vecchia Signora’.

Si chiude quindi la lunga telenovela sul futuro del numero dieci, con la Juve pronta ad annunciare il prolungamento fino al 2030 (con opzione per un ulteriore anno) del 20enne fantasista turco. Corposo anche l’aumento d’ingaggio per Yildiz: da 1,6 a 6 milioni netti a stagione, che diventeranno 7 più bonus a partire dal prossimo anno.

L’ex Bayern Monaco è attualmente in scadenza nel 2029 ed era sbarcato a Torino nell’estate 2022, facendo la spola tra Primavera e Next Gen prima del salto definitivo in prima squadra sotto la gestione Allegri.

Calciomercato Juve, Yildiz rinnova: tutti i dettagli del nuovo contratto

Cifre parametrate al nuovo standard raggiunto da Yildiz, stella e simbolo della Juve tra presente e futuro. Per il gioiello turco ci sarà anche un bonus fedeltà da 6 milioni di euro, direttamente alla firma. Obiettivo raggiunto così da parte della dirigenza bianconera, che ha blindato il diamante più prezioso della Continassa.

Decisivo per il via libera anche l’input dato da John Elkann, che stravede per Yildiz e che con forza ha spazzato via tutti i dubbi sul futuro del giocatore. La Juventus ha respinto in estate la corte delle big inglesi (Chelsea in primis) e sul numero dieci inoltre c’erano stati anche dei sondaggi da parte del Real Madrid. Il club bianconero però non ha mai aperto all’addio di Yildiz, facendo leva anche sulla volontà dello stesso fantasista di restare a Torino.

Il turco – dopo il fastidio muscolare accusato a Parma e la panchina con l’Atalanta – tornerà in campo domani sera contro la Lazio, con il popolo bianconero dell’Allianz Stadium pronto ad omaggiarlo per il prolungamento del matrimonio con la ‘Vecchia Signora’.