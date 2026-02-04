La Juventus esulta due volte per Yildiz: allarme rientrato e firma a un passo | CM

La Juve e Spalletti tirano un sospiro di sollievo per il numero dieci, pronto a firmare anche il nuovo contratto con la ‘Vecchia Signora’

Tra campo e rinnovo. Arrivano buone nuove dalla Continassa in merito a Kenan Yildiz. Doppio sorriso per la Juventus e Spalletti in vista dei prossimi impegni dei bianconeri e sul futuro del numero dieci.

Il fantasista turco infatti è tornato ad allenarsi con i compagni nella seduta di oggi: recupero lampo dopo il fastidio muscolare accusato domenica contro il Parma, con il giocatore che si è allenato parzialmente in gruppo. Domani mattina Yildiz partirà quindi regolarmente con la squadra per Bergamo, in vista dell’incrocio dei quarti di Coppa Italia contro l’Atalanta dell’ex Palladino.

Calciomercato Juve, Yildiz torna subito in campo e firma il rinnovo

Sarà poi Spalletti a decidere se impiegare o meno Yildiz nel match della ‘New Balance Arena’ al cospetto degli orobici, con il gioiello classe 2005 che probabilmente partirà comunque dalla panchina. Allarme subito rientrato per il numero dieci della Juve, che sarà già a disposizione domani sera per la sfida di Coppa Italia con l’Atalanta dopo il sovraccarico all’adduttore della coscia destra rimediato nella trasferta di Parma.

🇹🇷 👀 #Juventus – Recupero lampo per Kenan #Yildiz: il numero 🔟 oggi si è allenato parzialmente in gruppo e domani mattina partirà con la squadra per Bergamo. Starà poi a #Spalletti valutare se utilizzarlo o meno (probabile partenza dalla panchina) 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/uxrzkr1Vyj — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 4, 2026

Intanto arrivano aggiornamenti positivi anche per il rinnovo di Yildiz, sempre più vicino a firmare il nuovo contratto con la ‘Vecchia Signora’ fino al 2031 come appreso da Calciomercato.it. Corposo aumento dell’ingaggio da 1,5 milioni a circa 6 netti a stagione (bonus compresi) per l’ex Bayern Monaco. La Juventus blinda così a doppia mandata il suo simbolo tra presente e futuro, con la firma attesa entro il mese di febbraio.