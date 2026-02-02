Juventus, Spalletti perde Yildiz: le condizioni del ‘Diez’ e quando rientra | CM

Il fantasista turco è stato costretto a uscire dopo il primo tempo del match di campionato contro il Parma

L’unica nota stonata della notte del ‘Tardini’ riguarda Kenan Yildiz in casa Juventus. Il turco ha accusato un fastidio muscolare e già nel corso del primo tempo del match con il Parma aveva chiesto il cambio a Spalletti.

Il numero dieci è rimasto negli spogliatoi all’intervallo, con la Juve che nella ripresa anche senza il suo fuoriclasse ha dilagato nel posticipo di campionato contro la formazione ducale. Yildiz ha avvertito un dolore alla coscia, con Spalletti che ha provato a rassicurare sulle condizioni del turco nel post partita: “È stato trattato dai medici e mi hanno detto che non è nulla di allarmante”.

Nel day-after del match di Parma, Yildiz ha svolto terapie alla Continassa e non c’è stato bisogno di effettuare ulteriori accertamenti. Niente esami strumentali quindi per il fantasista, con le sue condizioni che verranno valutate giorno per giorno come raccolto da Calciomercato.it.

Juventus, infortunio Yildiz: niente esami, sospiro di sollievo per Spalletti

Il ‘Diez’ della Juve accusa un sovraccarico all’adduttore sinistro e serviranno alcuni giorni di riposo prima di tornare in campo.

🚑 #Juventus – Kenan #Yildiz è alle prese con un sovraccarico all’adduttore della coscia sinistra, che sarà valutato giorno per giorno. Per il turco non c’è stato bisogno di esami e oggi ha svolto terapie alla Continassa 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/Y2qLVdO2go — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 2, 2026

Nel quartier generale bianconero non filtra preoccupazione, anche se il nazionale turco probabilmente salterà (anche a scopo precauzionale) la sfida dei quarti di Coppa Italia contro l’Atalanta in programma giovedì a Bergamo. Qualche possibilità in più c’è per la gara successiva, con Spalletti che potrebbe recuperare il suo gioiello domenica sera all’Allianz Stadium contro la Lazio.

Per Yildiz si prenderanno tutte le cautele del caso, con il talento classe 2005 (anche per evitare ricadute) che tornerà in campo quando avrà completamente smaltito il problema muscolare alla coscia.