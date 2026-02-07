Kenan Yildiz ha ufficialmente rinnovato il contratto con la Juventus fino al giugno del 2030 con l’attaccante turco che si è presentato in conferenza stampa al fianco di Comolli per annunciare l’accordo raggiunto con i bianconeri.
Colpo importante per la Juventus che ha rinnovato il contratto fino al giugno del 2030 a Kenan Yildiz. Un affare che va a blindare quello che è il calciatore con la valutazione più alta della squadra.
“Sono molto felice di rinnovare il contratto con la Juventus – ha detto Yildiz – e sono convinto che faremo delle grandi cose in futuro”.