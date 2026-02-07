Ultim’ora Napoli, Conte li fa fuori: cosa sta succedendo

Novità importantissime in casa Napoli a poche ore dalla sfida contro il Genoa di De Rossi: ecco cosa sta succedendo.
Oggi, alle ore 18:00, il Napoli fa visita al Genoa in una delle gare più attese della 24esima giornata di Serie A. Gli azzurri vengono dal successo interno contro la Fiorentina e occupano al momento la terza posizione in classifica con 46 punti, mentre i rossoblu si sono arresi all’ultimo minuto sul campo della Lazio e sono quattordicesimi a quota 23.
Continua l’emergenza in casa Napoli, con Mazzocchi, Di Lorenzo, Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Politano e Neres fermi ai box. Conte conferma il 3-4-2-1 con Vergara ed Elmas alle spalle dell’unica punta Hojlund. Fuori Oliveira e i nuovi acquisti Alisson Santos e Giovane, che si accomoderanno almeno inizialmente in panchina. Ecco le probabili formazioni della gara tra Genoa e Napoli:
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Amorim, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.