Ultim’ora Napoli, Conte li fa fuori: cosa sta succedendo

Novità importantissime in casa Napoli a poche ore dalla sfida contro il Genoa di De Rossi: ecco cosa sta succedendo.

Oggi, alle ore 18:00, il Napoli fa visita al Genoa in una delle gare più attese della 24esima giornata di Serie A. Gli azzurri vengono dal successo interno contro la Fiorentina e occupano al momento la terza posizione in classifica con 46 punti, mentre i rossoblu si sono arresi all’ultimo minuto sul campo della Lazio e sono quattordicesimi a quota 23.

Continua l’emergenza in casa Napoli, con Mazzocchi, Di Lorenzo, Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Politano e Neres fermi ai box. Conte conferma il 3-4-2-1 con Vergara ed Elmas alle spalle dell’unica punta Hojlund. Fuori Oliveira e i nuovi acquisti Alisson Santos e Giovane, che si accomoderanno almeno inizialmente in panchina. Ecco le probabili formazioni della gara tra Genoa e Napoli:

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Amorim, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

/7 55 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901? Franco Baresi Paolo Maldini Alessandro Costacurta Gianni Rivera Fuorigioco! Prova con la bandiera rossonera. Esatto! Maldini ha battuto tutti in presenza rossonere. Paolo Maldini ferma il record di presenze nella storia del Milan con 901 partite ufficiali (902 secondo alcune fonti), davanti a Franco Baresi (719), Alessandro Costacurta (663) e Gianni Rivera (658). 2 / 7 Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore? Danilo D'Ambrosio Francesco Coco Marco Andreolli Christian Chivu Fuorigioco netto. La risposta giusta era un'altra. Bravissimo! L'ex difensore dell'Inter con un gemello calciatore è Danilo D'Ambrosio: suo fratello Dario ha giocato a lungo in Serie C. 3 / 7 Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti? Dino Zoff Gigi Buffon Sebastiano Rossi Ivan Pelizzoli Nemmeno con la goal-line technology te la davano buona. Perfetto! Il record di imbattibilità di 974 minuti in Serie A appartiene a Gigi Buffon, stabilito nel 2016. 4 / 7 Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno? Inter Napoli Roma Milan Traversone alto! Il Milan ha avuto il miglior media spettatori." Gol! Il Milan guida la classifica del pubblico lo scorso anno. Lo scorso anno (stagione 2024/25), il Milan ha registrato il miglior media spettatori in Serie A con circa 71.545-72.609 per partita casalinga a San Siro, davanti a Inter (70-72k), Roma (62-63k) e Napoli (46-51k). 5 / 7 Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A? Bari Brescia Atalanta Lecce Ci sei andato vicino! Esatto! La squadra retrocessa più volte dalla Serie A è il Brescia con 13 discese in B (più di Bari, Lecce e Atalanta). 6 / 7 Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti? Roma Lazio Napoli Fiorentina Traversa piena: buona idea, ma non è quella corretta. Perfetto, questa era da vero intenditore. La squadra del centro-sud con più scudetti è il Napoli , che ne ha vinti più di Lazio e Fiorentina ed è a pari con la Roma. 7 / 7 Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro? Francesco Totti Alessandro Del Piero Fabio Cannavaro Andrea Pirlo Palo interno! Non era lui il vincitore... Gol al volo! Fabio Cannavaro lo ha vinto nel 2006. Fabio Cannavaro è l'unico della lista ad aver vinto il Pallone d'Oro, nel 2006 dopo il Mondiale con l'Italia. Totti, Del Piero e Pirlo non l'hanno mai vinto. Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 40% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.