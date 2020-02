CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS HAMSIK / Non poteva scegliere serata migliore per raggiungere Marek Hamsik in vetta alla classifica all-time dei marcatori della storia del Napoli. Dries Mertens ha sbloccato l'ottavo di finale di Champions League al San Paolo contro il Barcellona, con un bellissimo gol da fuori area che però ha una duplice importanza: si tratta infatti del suo 121esimo gol con la maglia azzurra, gli stessi segnati dal centrocampista slovacco che fino a questa sera deteneva il primato. Dopo la rete, Mertens ha puntato il dito allo stemma del Napoli.

Un gesto importante che potrebbe in qualche modo riferirisi anche al suo futuro: il contratto infatti è in scadenza nel prossimo giugno ma dopo questa notte magica tutto potrebbe cambiare. Tutte le news di calciomercato e non solo:

